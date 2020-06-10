ليفربول يقاتل على ضم موهبة ليل

دخل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح في صراع شرس مع ريال مدريد على لاعب جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة "ٍسبورت" عن أن بوبكاري سوماري لاعب ليل الفرنسى محل صراع بين الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وزين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في ظل صغر سنه.

أشارت الصحيفة إلى أن ليفربول فى الصيف الماضى تفاوض مع سومارى ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول لاتفاق مع اللاعب الذى يبلغ سعره التسويقى 27 مليون يورو طبقا لموقع "ترانسفير ماركت".