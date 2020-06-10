نجم فرنسي يحرم كريستيانو رونالدو من العودة إلى ريال مدريد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:40 ص
رونالدو
رونالدو
وكالات

رفض نادي ريال مدريد الإسباني فكرة عودة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بعد أن رحل عن صفوف النادي الملكي في 2018 مقابل 100 مليون يورو.

 

ووفقاً للمعلومات الواردة من " TMW " فإن ريال مدريد يرفض فكرة عودة كريستيانو رونالدو بسبب راتبه الضخم الذي يبلغ 31 مليون يورو.

 

وأضاف المصدر في تقريره إلى أنه من أسباب عدم رغبة ريال مدريد باستعادة كريستيانو هي وجود رودريجو وفينيسيوس اللذان يلعبا في مكان النجم البرتغالي بجانب رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي في التعاقد مع كيليان مبابي الذي يعد الهدف الرئيسي للنادي.

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