عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

أكد موقع ديفنسا سنترال أن الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني يواجه خطر الرحيل إذا تعرض لهزيمة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية أمام صفقات ريال مدريد.

وأوضح الموقع أن برشلونة وريال مدريد دخلا في سباق شرس للحصول على خدمات المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج الألماني في الميركاتو الصيفي.

وقال الموقع: "ضياع صفقة أوباميكانو وفوز ريال مدريد بها سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش أبيدال في برشلونة، ويعزز احتمالات إقالته من منصبه، حيث كان قريباً من هذا المصير بعد أزمته الأخيرة مع ميسي".