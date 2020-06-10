عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:17 ص
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
وكالات

أكد موقع ديفنسا سنترال أن الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني يواجه خطر الرحيل إذا تعرض لهزيمة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية أمام صفقات ريال مدريد.

 

وأوضح الموقع أن برشلونة وريال مدريد دخلا في سباق شرس للحصول على خدمات المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج الألماني في الميركاتو الصيفي.

 

وقال الموقع: "ضياع صفقة أوباميكانو وفوز ريال مدريد بها سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش أبيدال في برشلونة، ويعزز احتمالات إقالته من منصبه، حيث كان قريباً من هذا المصير بعد أزمته الأخيرة مع ميسي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد ميسي ريال مدريد برشلونة ابيدال

أخبار تهمك

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ ساعة الا ربع

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يقترب من "بديل" بول بوجبا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسعي لتحقيق مطلب فايلر الأول

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يخون عهد برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. العارضة تمنع ريال مدريد من تعديل النتيجة أمام برشلونة (فيديو)

هل تشعل "الصفقة المجنونة" الحرب بين برشلونة وريال مدريد؟

نشرة أخبار الفجر الرياضي.. ريال مدريد يطعن برشلونة في الصفقة الكبري واشتعال صفقات الميركاتو

4 صفقات تشعل الحرب بين برشلونة وريال مدريد

قائد ريال مدريد يتغزل في "موهبة" برشلونة

صفقة نارية تشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

10:17 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم