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شرط وحيد أمام كارتيرون للتجديد للزمالك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:12 ص
كارتيرون
كارتيرون
عبد القادر عرابي

يحاول نادي الزمالك، حسم ملف التجديد للمدير الفني الفرنسي للفريق "باتريس كارتيرون" خلال الفترة المقبلة.



وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي يقترب من تجديد عقده لمدة موسم إضافي.



وأشارت التقارير، أن مجلس إدارة النادي يضع كامل ثقته في مدرب الأهلي الأسبق، لقيادة نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.


وعلى الرغم من إتفاق كارتيرون مع الزمالك على كافة التفاصيل المادية، إلا أن التقارير تشير لوجود عقبة وحيدة، نحو إتمام عملية تجديد العقد.



وتكمن العقبة، في تمسك كارتيرون ببقاء نجم وسط الزمالك طارق حامد، وعدم التفريط به بأي شكل من الأشكال.



من جانبة، رفضت إدارة الزمالك مناقشة أي عروض تخص رحيل اللاعب خلال فترة الأنتقالات الصيفية.


وقام "أمير مرتضى" المشرف العام على فريق الكرة، بإبلاغ كارتيرون بقرار النادي، برفض جميع العروض المقدمة لشراء طارق حامد.



ومن المقرر توصل الطرفان لاتفاق بالتجديد خلال الإسبوع المقبل، بحسب التقارير



وكانت تقارير صحفية قد أشارت لوجود عرض قيمته مليون ونصف المليون دولار من قبل نادي أهلي جدة، لشراء طارق حامد.



وقاد كارتيرون نادي الزمالك للحصول على لقبي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي خلال الموسم الجاري.

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