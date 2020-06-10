مطرب مصري يصدم جمهوره: "مستني كورونا تخلص وهدور على شغل غير الفن أكل منه عيش"

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صدم المطرب الشاب محمد شاهين، متابعيه بمنشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أخبرهم خلاله بأنه لا يجد عملًا منذ فترة.



وعلق شاهين قائلًا: "قبل مااقول أي حاجة انا بحب اتكلم معاكم علشان بحس براحة بفضفض معاكم والله العظيم مش اكتر".



وأضاف: انا ياجماعة بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني ازاي وتستغربوا من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا وبشكر ربنا في كل وقت.



واختتم حديثه: "يارب يارب يارب البلد تفتح ونرجع نشوف اي شغل تاني ناكل منه عيش والشغل مش عيب والله بصوا ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع".



