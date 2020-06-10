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ريال مدريد يقترب من "بديل" بول بوجبا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:17 ص
بوجبا
بوجبا
وكالات

يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع بديل بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن زيزو أخبر إدارة ريال مدريد، أنّه في حال لم ينجح المرينجي في التعاقد مع بوجبا، فهو يُفضل ضم مواطنه إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق رين الفرنسي.

 

ويراهن زيدان على نجاح كامافينجا مُستقبلًا، حيث يضع زيزو عينه بشكل جيد على الشباب، مثلما تعاقد مع مواطنه رافاييل فاران عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، مقابل 10 ملايين يورو؛ والذي أصبح الآن القائد الرابع للنادي الملكي وأحد ركائزه الأساسية.

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