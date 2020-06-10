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زيدان يريد ضم "هاجي" لريال مدريد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:58 ص
زيدان
زيدان
وكالات

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع جناح جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ذكرت شبكة "سبورتس مول" العالمية أن ريال مدريد يدرس إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي الروماني يانيس هاجي جناح فريق رينجرز الاسكتلندي صاحب الـ21 عامًا.

 

وأشارت إلى أنّ ريال مدريد يواجه منافسة من جانب فريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي الإنجليزيان بعد أن شارك هاجي في 31 مُباراة بمُختلف المسابقات هذا الموسم، وسجّل ستة أهداف وصنع مثلها.

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