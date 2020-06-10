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"الصحة" توجه 8 نصائح لمخالطي حالات كورونا المؤكدة.. تعرف عليها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:02 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
الفجر
وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 8 نصائح للأشخاص المخالطين لحالات إيجابية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وترصد لكم بوابة الفجر هذه النصائح في السطور التالية:

1- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
2- لا تشارك الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف.
3- قم بارتداء الكمامة بشكل صحيح، وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل، وحافظ على مسافة مترين على الأقل من أفراد الأسرة.
4- اخرص على الراحة، وحافظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر.
5 -اشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة.
6- تجنب الاستخدام المفرط أو غير المناسب للمضادات الحيوية.
7- راقب درجة حرارتك، كل 8 ساعات.
8- إذا شعرت بصعوبة في التنفس، أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، أو إسهال، أو اضطرابات في الوعي، توجه فورا إلى المستشفى ولا تنس ارتداء الكمامة.

آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
"الصحة" توجه 8 نصائح لمخالطي حالات كورونا المؤكدة.. تعرف عليها
"الصحة" توجه 8 نصائح لمخالطي حالات كورونا المؤكدة.. تعرف عليها

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