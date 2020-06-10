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كيف دعم النجوم إيمان العاصي في أزمة إصابتها "بكورونا"؟ (فيديو)
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:47 ص
فايقة محمد عادل
حرص الكثير من نجوم الوسط الفني علي دعم الفنانة الشابة إيمان العاصي عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيبت الفنانة بالمرض وفي طور مرحلة التعافي .
ووجه لها بعض النجوم رسائل دعم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور واالفيديوهات "انستجرام".. فيما عرض "الفجر الفني" هذه الرسائل في السطور التالية..
وعلق كريم قاسم: "فخور بيكي , وحمد لله علي سلامتك"، فيما قالت بشري : ألف حمد الله علي سلامتك يا إيمان , الحمد لله إنك بخير دلوقتي وفعلا لو بقيتي مفيدة أكتر من أي حد سليم مجالوش الفيروس , ياريت ناس كتير تتعلم منك ويتبرعوا بالبلازما عشان ينقذوا ناس تانية كتير مصابة عشان الواحد مندهش من حالة اللامبالة وانعدام الإنسانية اللي عايشينها الفترة العصيبة دي , واحنا أصلا طمعانين في كرم ولطف ربنا .
وقالت منة فضالي: "سلامتك حبيبتي ألف سلامة"، فيما علقت أيتن عامر: "حمد الله علي سلامتك يا إيمز"، فيما أضافت لقاء الخميسي: "ألف حمدالله علي سلامتك يا روحي يا حبيبة قلبي، أنا مكنتش أعرف سامحيني لو مسألتش وأطمنت عليكي".
وعلق محمد محمود عبد العزيز: "ألف سلامة عليكي , وأنا عارف منك دلوقتي أصلا، الف سلامة وربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة إن شاء الله فيما قالت شيماء سيف: "حمد الله علي سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة عليكي".
وعلقت ريم البارودي: "سلامتك حبيبتي ألف سلامة وحمدالله علي السلامة , ولحمد لله دائما وأبدا , تستاهلي كل خير ، فيما قالت مي سليم: "ألف سلامة عليكي الحمد لله إنك بخير ربنا يحفظك"،فيما اضافت حنان مطاوع: "حمد الله علي سلامتك حبيبتي , ربنا يعافي كل الناس ويرفع عنك الغمة".
وقال أوس أوس: "الحمد لله يا غيمي وربنا يبعد عنكم وعننا وعن كل الناس أي حاجة وحشة"، فيما قالت سوسن بدر: "حبيبتي ألف سلامة عليك"، كما علقت إنجي شرف: "حمدالله علي سلامتك يا قلبي وألف حمد وشكر علي الشفا".
وأضافت هاجر الشرنوبي: "أنا لسة عارفة منك دلوقتي. حمد الله علي سلامتك حبيبتي ربنا يحفظك"، رانيا منصور : "حمدالله علي سلامتك يا إيمان الحمد لله إنك بقيتي كويسة".
صفاء سلطان : "حبيبة قلبي حمدالله علي سلامتك وميرسي جدا إنك قولتي تجربتك للناس وربنا يحميكي ويخليكي لبنتك وأهلك ولكل الناس اللي بتحبك".
وتابعت سارة نخلة: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي يا طيبة ربنا يكرمك ويطول عمرك بصحة وعافية ويحفظلك بنوتك يارب، كا قالت بسمة: "سلامتك حبيبتي , ربنا يطما عليكي".
وأوضحت إيمان العاصي في فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام" أن نتيجة تحليلها الأول كانت إيجابية وبعدها بأيام أجرت المسحة الخاصة بوزارة الصحة وجاءت النتيجة سلبية وهو ما دفعها لتكرار التحليل 3 مرات أخرى، لتتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس كورونا.
أضافت أنها أضطرت لإخلاء منزلها فور علمها بخبر إصابتها بالفيروس، وعزلت نفسها في المنزل لأكثر من أسبوعين، كانت خلالهما لا تتعامل مع أي حد وتتحدث إلى ابنتها عن طريق مكالمات الفيديو وهي تبكي في فترة تعتبرها صعبة للغاية، مؤكدة أنها بحكم تجربتها تطالب الجميع بعدم الإحباط والخوف في حال تعرضوا للإصابة لأن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس كورونا.
تابعت إيمان العاصي أنها عادت لاستئناف حياتها بشكل طبيعي منذ يومين، والتقت مع ابنتها وعائلتها مع التزامها التام بكافة معايير الوقاية، مشيرة إلى أنها تشعر بالحزن عقب سماعها لشائعات تتردد عن خروجها من المنزل ومخالطتها للأخرين رغم أنها مصابة بالفيروس.
أكدت "إيمان" أن المتعافين من فيروس كورونا لا يجب معاملتهم بطريقة تحمل خوف ، خاصة أنهم يمثلون فائدة كبيرة للمصابين بالفيروس بسبب قدرتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المرضى بمستشفيات العزل.