كيف دعم النجوم إيمان العاصي في أزمة إصابتها "بكورونا"؟ (فيديو)

نجي شرف: "حمدالله علي سلامتك يا قلبي وألف حمد وشكر علي الشفا".



وأضافت هاجر الشرنوبي: "أنا لسة عارفة منك دلوقتي. حمد الله علي سلامتك حبيبتي ربنا يحفظك"، رانيا منصور : "حمدالله علي سلامتك يا إيمان الحمد لله إنك بقيتي كويسة".



صفاء سلطان : "حبيبة قلبي حمدالله علي سلامتك وميرسي جدا إنك قولتي تجربتك للناس وربنا يحميكي ويخليكي لبنتك وأهلك ولكل الناس اللي بتحبك".



وتابعت سارة نخلة: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي يا طيبة ربنا يكرمك ويطول عمرك بصحة وعافية ويحفظلك بنوتك يارب، كا قالت بسمة: "سلامتك حبيبتي , ربنا يطما عليكي".



وأوضحت إيمان العاصي في فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام" أن نتيجة تحليلها الأول كانت إيجابية وبعدها بأيام أجرت المسحة الخاصة بوزارة الصحة وجاءت النتيجة سلبية وهو ما دفعها لتكرار التحليل 3 مرات أخرى، لتتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس كورونا.



أضافت أنها أضطرت لإخلاء منزلها فور علمها بخبر إصابتها بالفيروس، وعزلت نفسها في المنزل لأكثر من أسبوعين، كانت خلالهما لا تتعامل مع أي حد وتتحدث إلى ابنتها عن طريق مكالمات الفيديو وهي تبكي في فترة تعتبرها صعبة للغاية، مؤكدة أنها بحكم تجربتها تطالب الجميع بعدم الإحباط والخوف في حال تعرضوا للإصابة لأن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس كورونا.



تابعت إيمان العاصي أنها عادت لاستئناف حياتها بشكل طبيعي منذ يومين، والتقت مع ابنتها وعائلتها مع التزامها التام بكافة معايير الوقاية، مشيرة إلى أنها تشعر بالحزن عقب سماعها لشائعات تتردد عن خروجها من المنزل ومخالطتها للأخرين رغم أنها مصابة بالفيروس.



أكدت "إيمان" أن المتعافين من فيروس كورونا لا يجب معاملتهم بطريقة تحمل خوف ، خاصة أنهم يمثلون فائدة كبيرة للمصابين بالفيروس بسبب قدرتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المرضى بمستشفيات العزل.





وقال أوس أوس: "الحمد لله يا غيمي وربنا يبعد عنكم وعننا وعن كل الناس أي حاجة وحشة"، فيما قالت سوسن بدر: "حبيبتي ألف سلامة عليك"، كما علقت إ