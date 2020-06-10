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سولسكاير يرغب في عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:35 ص
رونالدو
رونالدو
ريهام عبدالمحسن

أعرب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن رغبته في عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق إلى صفوف الشياطين الحمر خاصة وأنه سبق وأن لعب إلى جواره في صفوف الفريق الإنجليزي.
وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن سولسكاير يكن احترامًا كبيرًا لرونالدو البالغ من العمر 35 عامًا وللطريقة التي انتهجها ليتوج بالكرة الذهبية 5 مرات بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي للبرتغال.
وعن اللاعبين الذين يفضل أن يضمهم إلى فريقه الحالي من جيل 1999 الذي توج بالثلاثية، قال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية:"روي كين وبول سكولز ولكن لا تنسوا بأنني لعبت إلى جوار رونالدو وهو اللاعب الأفضل في العالم وبالتالي لا أمانع تواجده في فريقي الآن".
وأضاف: "رونالدو دائمًا ما أراد أن يكون الأفضل ولكن تم تشكيله من خلال البيئة التي أتى إليها في المان يونايتد".
وأضاف: "نحن (اللاعبون أصحاب الخبرة) كان علينا إرشاده، كنا نرى موهبة عالمية ولكن كانت هناك بعض الأمور القليلة التي يمكننا مساعدته من خلالها".
واختتم سولسكاير تصريحاته قائلاً:"يمكن للجميع رؤية أنه لم يسمح لأي شيء يعترض طريقه كي يصبح اللاعب الأفضل في العالم، عليك أن تقوم بالكثير من التضحيات وهو قام بذلك".

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