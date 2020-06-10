محامي النقاز يشكو مرتضى منصور إلى الفيفا





ذكرت تقارير صحفية عربية أن أنيس بن ميم محامي النجم التونسي حمدي النقاز قرر تقديم شكوى ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وذكر ابن ميم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ما يفيد بشكوى مرتضى منصور عقب التصريحات الأخيرة التي هاجم فيها رئيس الزمالك محامي النجم التونسي.

وقام مرتضى منصور رئيس الزمالك بتوجيه تهمة لمحامي حمدي النقاز بالتواطؤ مع مسئولين في الفيفا في شكواه ضد النادي الأبيض التي حصل بموجبها على حكم مبدئي ضد الزمالك أخيراً.

وتمكن حمدي النقاز من الحصول على حكم يمنحه الحق في الحصول على مليون و200 ألف دولار بعد فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد.