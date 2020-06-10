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برشلونة يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة مايوركا في الليجا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:09 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني منح ناديه دفعة معنوية جديدة قبل عودة الدوري الإسباني ومواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة المحلية.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميسي شارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة بشكل طبيعي لليوم الثاني على التوالي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي يبدو أنه تعافى من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا وتسببت في غيابه عن المران الجماعي لأكثر من يوم.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي ظهر مبتسمًا أثناء العمل في المران مع زملائه مما يعني أنه جاهز لقيادة الفريق في دفاعه عن لقب الدوري هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كلًا من نيلسون سيميدو ومونشو شاركا أيضًا في مران اليوم بشكل طبيعي عقب التعافي من الإصابة.

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