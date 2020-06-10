Advertisements

لومالا: لم أتحدث عن رغبتي في مغادرة بيراميدز.. سعيد بتواجدي في النادي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:07 ص
لومالا
لومالا
علي نبوي


نفى الدولي الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز التصريحات المنسوبة إليه والتي تحدث فيها عن رغبته في الرحيل ومغادرة النادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنها لا أساس لها من الصحة.

ونسبت إحدى الصحف الأوغندية تصريحات لصانع الألعاب الدولي تحدثت فيها عن رغبته في الرحيل عن النادي لعدم المشاركة ولشعوره بعدم القدرة على التأقلم مع طريقة اللعب وأسلوب الفريق وأنه يرغب في العودة مجددا إلى أوروبا في أسرع وقت ممكن.

وقال لومالا إن التصريحات المنسوبة إليه غير صحيحة على الإطلاق ولم يتحدث بها وأنه سعيد بتواجده في صفوف النادي ويسعى لإثبات نفسه والتألق ولا يستطيع الصبر على عودة النشاط الرياضي واللعب مرة أخرى بالفريق.

وأجرى لاعب منتخب أوغندا الدولي اتصالات مع الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز نفى فيها التصريحات المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية وأنه سعيد بوجوده في صفوف النادي.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. تعرف على بطل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار !

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

طقس الأربعاء| موجة حارة تبدأ خلال ساعات.. وتحذير مهم من الأرصاد

منذ ثلث ساعة

ابنة فريد شوقي تتعرض للتنمر من صيدلي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المخرجة شيرين غيث بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ 39 دقيقة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ 39 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

07:39 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

01:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم