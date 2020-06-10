أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

أوضح الدكتور محمد الشاذلي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة، أن فيروس كورونا يهاجم الجهاز التنفسي وليس الجهاز الهضمي، وألم الحلق مرتبط بالجهاز الهضمي وليس الجهاز التنفسي.





وأشار "الشاذلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن ألم الحلق لا يمثل أكثر من 10% من أعراض فيروس كورونا، ويصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة وكحة ورعشة وأعراض أخرى مثل فقدان الشم والتذوق.





وأوضح أن فيروس كورونا يمر على الحلق ولكنه لا يتوقف عنده، وأن التهاب الحلق ليس له علاقة بفيروس كورونا؛ وله أسباب كثيرة أخرى؛ مثل الحموضة في المعدة وأسباب أخرى ليست الكورونا منها.





ولفت إلى أن جائحة كورونا جعلت معدلات الشك عالية بين المواطنين، وهناك عدة أعراض مصاحبة لفيروس كورونا تجعل الطبيب يتأكد أنه كورونا، متابعًا: "نحن في مرحلة انتشار فيروس كورونا".









أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



