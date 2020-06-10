أزهري: بيع البلازما حرام.. والممتنع عن التبرع "آثم" (فيديو)

علق الدكتور أحمد كريمة، أحد علماء الأزهر الشريف، على احتكار أدوية فيروس كورونا، مؤكدًا أن المحتكر سواء للدواء أو الغذاء خاطئ وملعون من الله عزوجل، والجالب للسلع مرزوق، وأن محتكر السلع الأساسية مطرود من رحمة الله، وتوعده الشرع بنفس ما يسببه للناس من الفقر والأمراض.





وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن من يمتنع عن التبرع بالبلازما ويحتكر أدوية كورونا آثم، مشددًا على أن عرض بلازما الدم للبيع حرام شرعًا؛ لأن أجزاء الإنسان ليست محل البيع والشراء؛ والبلازما جزء من الدم، والدم الآدمي يحرم بيعه في الشريعة الإسلامية، وإذ أقدم الإنسان على ذلك أكل سحتًا وقام بإثم.





وأهاب بالجميع أن يتقوا الله عزوجل في الناس، وأن من ينعم الله عليه بالشفاء والدواء فيجب عليه أن يسارع في الخيرات لتهيئة أسباب الشفاء للمرضى، معلقًا: "خير الناس أنفعهم للناس".





تسجيل 1385 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



