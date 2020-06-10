نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن الكمامات من الممكن أن تكون مصدرًا لانتشار الأذى مرة أخرى، عند إلقائها على الأسطح وفي الشوارع.





وأوضح "الجارحي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يصح ارتداء الكمامات في السيارة الخاصة، لافتًا إلى أن ارتداء الكمامات لفترة طويلة يكون مضر ويتسبب في الأمراض.





وأضاف أنه يجب ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، والأماكن المشتبه فيها، وعند التعامل المباشر، ولا يجب ارتدائها في الأماكن المفتوحة وفي الهواء الطلق.





وتابع نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أنه لا يجب ارتداء الكمامة لمن أقل من 16 عامًا؛ لأن الأطفال لا يتحملون ارتداء الكمامات.





ونصح الدكتور ماهر الجارحي، بتوزيع القفازات على المحتاجين لها بالشوارع، وعدم إلقاء الكمامة في الشارع، معلقًا: "لازم كلنا نفوق وناخد بالنا من بعضنا".





وأوضح أن الفيروس سيضعف وقد ينتهي في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، وكل الأبحاث تؤكد ذلك، معلقًا: "لازم نتحمل الفترة دي، ولو عديناها مصر هتخرج من الجائحة دي".





كما نصح نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، كل شخص يعاني من أعراض تنفسية أو كحة يقوم بعمل تحليل صورة دم، ويبدأ العلاج المكثف على الفور بدون انتظار التحاليل، متابعًا: "نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا، وبعدها تبدأ أعداد الإصابات تقل، وستنتهي بنهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل".





ولفت إلى أن معظم وفيات فيروس كورونا من كبار السن، مؤكدًا أن معظم المتوفيين فوق الـ50 عامًا.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



