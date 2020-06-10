الأرصاد تحذر من "طقس حار" اليوم.. ونصائح للمواطنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة.





طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.





- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، االثلاثاء، عن ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تشهد البلاد طقس حار اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.





وأوضحت الهيئة في بيان، أنه سوف يسود السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.





وكشفت الأرصاد الجوية عن ظواهر الجوية اليوم الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مصحوبة بالرياح معتدلة على معظم الأنحاء نشطة على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وأشارت الهيئة إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



