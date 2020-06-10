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"رامز مجنون رسمي" يتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل برنامج مقالب في رمضان 2020

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وقد تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، استفتاء "الفجر الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020.

وحصل برنامج "رامز مجنون رسمي" على 43991 صوتًا، بنسبة 50,1%، ولا يزال التصويت مستمرًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

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