الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

أشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، محمد إبراهيم، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





محمد إبراهيم تلقى عرضا من النادي الأهلي لضمه، ولكن بشكل شفهي، عن طريق أحد مسؤولي القلعة الحمراء، وذلك حسب ما أوضح مصدر مقرب من اللاعب.





ويرحب محمد إبراهيم، بارتداء قميص الأهلي بداية من الموسم المقبل، حيث أوضح المصدر، "نحن في عصر الاحتراف، وبالتالي اللعب للأهلي "مش أزمة".



