عاجل.. حقيقة وفاة المخرجة شيرين غيث بعد إصابتها بفيروس "كورونا"









وأكدت الأنباء أنها كانت تعاني من سرطان في الكبد والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية وهو ما أدى لوفاتها متأثرة بالمرض.



المخرجة شيرين غيث قامت بإخراج فيلم "همس التخيل"، وحصلت على عدد من الجوائز وحاز فيلمها على 8 جوائز وتدور أحداثه حول سيدة تدعى "نعمات" والتي تتحمل الصعوبات وتعول 6 أولاد.



فيلم "همس النخيل" سيناريو وحوار شيرين غيث، ومن إنتاج قنوات النيل المتخصصة

توفت أمس المخرجة شيرين غيث، فيما أشيع أن سبب وفاتها هو فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى قلق عائلتها وانزعاجهم بجانب حزنهم على وفاتها.وأوضحت أنباء صحفية أن المخرجة شيرين غيث، لم تتوقى متأثرة بفيروس كورونا المستجد، كما يشاع وان هذه مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.