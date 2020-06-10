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صفقات تشيلسي تقرب أيقونة منتصف البلوز من الرحيل في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:46 ص
تشيلسي
تشيلسي
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية عن اعتماد إدارة تشيلسي الإنجليزي على سياسة جديدة في سوق الانتقالات، ستؤدي إلى بيعه لبعض نجوم الفريق عند فتح الميركاتو الصيفي المقبل.

تشيلسي يفتقد نجم الفريق في الموسم الجديد

وذكرت التقارير أن تشيلسي يفضل عند شراء لاعب بيع آخر، ومع التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش والاقتراب من ضم تيمو فيرنر، بات الثنائي نجولو كانتي وجورجينيو الأقرب للرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، يحرص بشدة على تدعيم صفوفه وبقوة خلال الشهور المقبلة، بعد ابتعاد البلوز عن المنافسة بسبب العقوبة التي فرضت على الفريق الصيف الماضي، بالحرمان من التعاقدات.

ومن المتوقع أن يصل ما سينقفه تشيلسي على أول صفقتين لقرابة 90 مليون جنيه إسترليني، وحصل لامبارد على الضوء الأخضر للاستغناء في المقابل عن بعض نجوم الفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن أكثر المناطق المرشح أن يتم التضحية منها باللاعبين من تشيلسي الإنجليزي، مع ظهور كل من بيلي جيلمور واستعادة روبن لوفتيس تشيك للياقته البدنية.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع نجولو كانتي، بينما يرغب ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، في العمل مع جورجينيو للمرة الثالثة.

الجدير بالذكر  أن تشيلسي يخطط لصفقة أخرى من البوندسليجا، وهي التعاقد مع كاي هافيرتز، نجم باير ليفركوزن، لتعويض الرحيل المنتظر للثنائي ويليان وبيدرو.

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