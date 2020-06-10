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سيرين عبد النور لـ"الفجر الفني": تجربتي في "سهرانين معاكم بالبيت" مهمة.. هذه تفاصيل شخصيتي في "دانتيل"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عن سعادتها الغامرة بنجاح برنامج "سهرانين معاكم بالبيت"، والذي قدمته في شهر رمضان المنصرم، بجانب الفنان المصري أحمد فهمي.

وقالت سيرين عبد النور في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": "تجربتي في البرنامج كانت مميزة جدًا ومهمة بالنسبة لي، وذلك لأنني أعتبر نفسي قد دخلت إلى قلب كل بيت عربي خلال الشهر الكريم، وخاصة وأنه عرض عبر شاشة كبيرة مثل mbc".

وأضافت سيرين عبد النور: "هذه التجربة جعلت الجمهور يعرفني عن قرب بشكل أكثر، ولمسوا عفويتي وشكلي الحقيقي، بعيدًا عن بهرجة النجومية".

وأما عن مسلسلها القادم دانتيل، أوضحت سيرين قائلة  كانت التجربة بمسلسل "دانتيل" مميزة وأكثر من رائعة، وهو من إنتاج إيجل فيلمز، والذي يضم عدد كبير من النجوم اللبنانيين والسوريين وعلى رأسهم الفنان سلوم حداد، محمود نصر ونقولا دانيال من لبنان، ونهلة داوود وتاتيانا مرعب وسارة أبي كنعان وزينة مكي وكوكبة من النجوم.

واختتمت حديثها قائلة "تجربتي مع الشخصية في دانتيل جميلة جدًا، لأنني بطبعي رومانسية للغاية، والدور يحكي عن قصة حب بين شخصين، وأعتقد أن الجمهور يحب القصص الرومانسية وننتظر عرض العمل ونشوف رأي الجمهور والنقاد.


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