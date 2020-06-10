مصطفى بكري: الموقف الإثيوبي في سد النهضة يثير الشكوك (فيديو)

قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن هناك تشككًا في النوايا الإثيوبية حول مفاوضات سد النهضة، معتبرا أن اجتماع وزراء ري الدول الثلاث لا جدوى منه.





وأشار "بكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي هو رسالة لكل من يهمه الأمر، منوها بأنه لو كان هناك مصداقية كان تم الإعلان عن التوقف عن ملء السد.





وأضاف الكاتب الصحفي، أن القاهرة تريد إجراء عملي كالإعلان عن التوقف عن ملء السد، منوها بأن إثيوبيا ماضية في طريقها غير عابئة بأي اتفاقيات سابقة، متابعا: "الموقف الأثيوبي يثير الشكوك".





وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس الثلاثاء بمجلس الأمن القومي لبحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.





وفي أعقاب الاجتماع، صدر بيان تناول مفاوضات سد النهضة، قائلا "تلقت مصر الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها".





وأضاف "وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".



