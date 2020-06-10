Advertisements

مصطفى بكري: الموقف الإثيوبي في سد النهضة يثير الشكوك (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:31 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
هدى عبدالرازق
قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن هناك تشككًا في النوايا الإثيوبية حول مفاوضات سد النهضة، معتبرا أن اجتماع وزراء ري الدول الثلاث لا جدوى منه.

وأشار "بكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي هو رسالة لكل من يهمه الأمر، منوها بأنه لو كان هناك مصداقية كان تم الإعلان عن التوقف عن ملء السد.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن القاهرة تريد إجراء عملي كالإعلان عن التوقف عن ملء السد، منوها بأن إثيوبيا ماضية في طريقها غير عابئة بأي اتفاقيات سابقة، متابعا: "الموقف الأثيوبي يثير الشكوك".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس الثلاثاء بمجلس الأمن القومي لبحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وفي أعقاب الاجتماع، صدر بيان تناول مفاوضات سد النهضة، قائلا "تلقت مصر الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها".

وأضاف "وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".

وتابع البيان "ومن جهة أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملء سد النهضة مصطفى بكري مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر السيسي إثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة المخرجة شيرين غيث بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 16 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شعبة الأدوية توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن تخزين العقاقير (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. تعرف على بطل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار !

منذ حوالي 4 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم إنبي أولى تدعيمات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مطرب مصري يصدم جمهوره: "مستني كورونا تخلص وهدور على شغل غير الفن أكل منه عيش"

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تحدد موعد حل أزمة سد النهضة

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. ومختصون: إثيوبيا تفرض سياسة الأمر الواقع

وزارتا الخارجية والري ترفضان بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة

محلل: تعنت إثيوبيا في أزمة السد ليس له مثيل بالتاريخ

نشأت الديهي يكشف موقف السودان من سد النهضة

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:46 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

01:00 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

07:39 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم