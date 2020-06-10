رئيس الأوليمبي يجتمع مع وزير الشباب والرياضة

Advertisements





أستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشبابوالرياضة، المهندس طارق السيد ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس النادى الاوليمبي ،لمناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى.



وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات والبطولات المختلفة.



ومن جانبه توجه المهندس طارق السيد بالشكر الي وزير الشباب والرياضة علي المساهمة المالية للاندية والهيئات والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب خلال الفترة الماضية للمساهمة في مواجهة الاضرار الناتجة عن أزمة كورونا والتي بلغت 40 مليون جنيه من الموارد المالية للوزارة .



وقال رئيس النادي الي انه خلال جلسته مع الوزير تم عرض عدد من الموضوعات المتعلقة بالنادي الأوليمبي ابرزها ملف فرع النادي الجديد المعروض امام رئاسة الوزراء ، وأيضا إجراءات إنشاء الشركة المساهمة فضلا عن استكمال العمل فى مجمع السباحة الجديد .



كما عقد السيد خلال تواجده بالوزارة أجتماع مع ادارتي الإستثمار والشباب لبحث الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة المساهمة الرياضية للنادي الاوليمبي لرفع عبء تمويل نشاط كرة القدم عن إدارة النادي ، فضلا عن مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب الإسكندرية بخصوص دمج الاندية الشعبية بالإسكندرية.