"ضرب الرمل" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل خليجي اليوم 10 يونيو

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قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.



تصدر المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" استفتاء الفجر الفني كأفضل مسلسل خليجي اليوم الاربعاء الموافق 10 يونيو، حيث حصل على 6958 صوت بنسبة 31.16% ويليه مسلسل "النحات'' الذي حصل على 6412 صوت بنسبة 28.72%.



يذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.



المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: ماجد الربيعان (مخرج) تامر الشيخ (مخرج منفذ) و ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد المزيني ومن بطولة ريتا حرب وخالد عبد الرحمن وليلى السلمان.