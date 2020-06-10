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سعد الصغير الأول في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل كوميدي يليه محمود الليثي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر الفنان سعد الصغير استفتاء "الفجر الفني" لأفضل ممثل كوميدي في مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي،حيث دخل في مواجهة بين سميرة سعيد وأحمد سعد.

وحصل سعد الصغير اليوم الأربعاء الموافق 10يونيو على 37733صوت، وهو ما يعادل22.67%، من نسبة التصويت، بينما جاء محمود الليثي في المركز الثاني، وحصد على 31290صوت بمعدل 18.8%.




يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

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