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الطالع الفلكى الأربِعَاء 10/6/2020..لُغز الفِيل!

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد يسرى
 *القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من  15 مايو - 14 يونيو.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.

اليوم 3 بَؤونَة قبطى ، 10 حُزَيْرَان رُومى ، 18 شوّال ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: - العلبة دى فيها إيه؟ (فيها فيل)-لأ ، فيها شَبْكِةْ آمال. (توفيق الدّقن من فيلم سرّ طاقية الإخفاء-1959)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى 
يُوافق ذكرى ميلاد الفنّانة زهرة العُلا رَحِمَهَا الله ، احتفالاً بنجمة من الفنّ الجميل فهذه هى الأسماء المُساوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم زهرة العُلا محمّد بكير ، مع التنبيه أنها لاتُعبر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليها بِالفَاتِحَة. 

(عيُون جميلة)،(أقدام اللوتس)،(سَخَاء وكرم)،(ملكة الضّوء الأبيض)،(فيلم)، (نهاية سعيدة)،(صباح الخير أيتها النجمة المُشرقة)،(الفيل الأبيض).

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: إبتعد عن الطرق المختصرة و مفهوم الفهلوة فى أداء عملك وتمسّك بالأسلوب الرّوتينى النّمطى الشّاق لكن المأمون. 

برج الثور: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.

برج الجوزاء: ماقلّ ودلّ، مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك ، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.

برج السّرطان: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.

برج الأسد: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء وابتعد بنفسك عن الأماكن التى لا تليق بمستواك الإجتماعى ، صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.

برج العذراء : أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.

برج الميزان : عليك البحث عن وظيفة إضافيّة لزيادة دخلك ولو قروش قليلة، وتلك القروش قد تزداد بعد فترة بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.

برج القوس: الترتيب والنظام والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.
 
برج الجدى: عبّرعن وجهة نظرك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مُهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.

برج الدّلو: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً و الشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.

برج الحوت: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.

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