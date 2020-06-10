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الإتحاد يُنهى ملف التجديد مع طلعت يوسف لموسم وحيد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إتفاقه مع طلعت يوسف، للإستمرار في تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021.

و عقد رئيس النادي السكندري جلسة مع المدير الفني، عقب تفويضه من مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد ، و للأتفاق على كافة التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة و المدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد.

و قاد القدير طلعت يوسف أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادى الاتحاد السكندرى فريق الكرة هذا الموسم ، و أستطاع أن يحوز على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة و المتميزه التي أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري و كذلك بالبطولة العربية ، لأمتلاكه خبرة كبيرة و سجلاً تدريباً حافلاً .

و أشاد مصيلحى بتجديد التعاقد مع يوسف ، و أشار أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم القادم هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم ، و أنه يثق تماماً في قدراته الفنية الكبيرة، مؤكداً أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفا واحد و على قلب رجل واحد و في مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن النادي .

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