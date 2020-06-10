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ابنة فريد شوقي تتعرض للتنمر من صيدلي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:43 ص
فايقة محمد عادل

كشفت المخرجة عبير فريد شوقى، ابنة الفنان الراحل فريد شوقى، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا والتي تتبع الدولة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من ذلك الفيروس.

وأوضحت "عبير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد ولكنها اضطرت للخروج لمرة واحدة من أجل العمل، وسلمت علي شخص، معلقة: "لا أعلم أن كانت إصابتي بكورونا منه أو من ملامسة شيء آخر".

وأضافت : بدأت أشعر بأعراض المرض من خلال صداع  وفقدان حاستي الشم والتذوق وهذا ما دفعني لعمل تحليل والتأكد من الإصابة كما أن الطبيب وصف لي بروتوكول للعلاج مشيرة أنها تتلقي العلاج في المنزل .

وتابعت : لم أجد الدواء في الصيدليات،  فكانت رحلة البحث عن العلاج كانت شقاء ولذلك قمت بشراء الدواء من السوق السوداء .

وأشارت : "عندما ذهبت إلى الصيدلية لأخذ الحقن أخبرت الطبيب بأنني مصابة "بكورونا " فتعامل معي الصيدلي بمنتهى الوحشية كأني وباء دخل عليه .

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