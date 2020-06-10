"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

كشف الإعلامي حسام حداد، عن آخر مستجدات الحالة الصحية له بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلًا إنه ما زال في طور الأعراض، وإنه فقد حاسة الشم والتذوق، ويعاني من ضيق التنفس وإجهاد الشديد، معلقًا: "الحمد لله، وعندي أمل إني هتحسن".





وتابع "حداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي": "معنوياتي كويسة، وأملي كبير في ربنا، والدكاترة بيطمنوني، ولكن فكرة الإجهاد متعبة جدًا جدًا، مش بكون قادر أقوم من مكاني".





وأضاف: "الفيروس ضحك عليا؛ لأن الأعراض كانت خفيفة أول 3 أيام وكانت الأعراض تظهر وتختفي، وبعدها زادت الأعراض"، معلقًا: "اتخضيت، الفيروس شاطر شويتين ولكن إحنا أشطر منه"، لافتًا إلى أن الأعراض ظهرت عليه الثلاثاء الماضي، ومر عليه أسبوع من فترة العزل.





وكان الإعلامي حسام حداد، مُقدم برنامج "الحياة اليوم على قناة الحياة الفضائية، قد أعلن الخميس الموافق 5 يونيو 2020، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال حسام حداد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة "كورونا"، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت إيجابية".





وتابع حسام حداد: "الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ بطمنكم عليا، وإن شاء الله بعد تمام التعافي، أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".





وتقدم " الفجر " في السطور التالية قائمة كاملة بالإعلاميين المصابين بفيروس كورونا:





- حسام حداد.. إعلامي يقدم برنامج الحياة اليوم تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية.





- داليا أبو عمر.. المذيعة براديو "drn" أعلنت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد في 31 مايو الماضي.





- إلهام النمر.. مذيعة بالتليفزيون المصري إصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" منذ 10 أيام وتتلقى العلاج بالمنزل حسب تصريحاتها.





- كريم رمزي.. إعلامي بأون سبورت تايم أعلن إصابته بالفيروس في 1 يونيو الجاري ليتلقى دعوات متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء من خلال حسابه بموقع تويتر.





- دينا حويدق.. مذيعة بقناة CBC، أعلنت إصابتها بالفيروس وطالبت كل من تعامل معها بإجراء اختبارات للتأكد من حمله الفيروس من عدمه، وذلك كإجراء احترازي لعدم انتشار الفيروس بين المقربين منها.





- آية عبد الرحمن.. أعلنت عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك" إصابتها بالفيروس، قائلة: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.





- مآثر المرصفي، وهي مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة "راديو مصر"، إنضمت لمصابي فيروس كورونا بعدما أعلنت صفحات العاملين في ماسبيرو ذلك.





- عمرو صلاح.. مذيع "نغم FM" أصيب بفيروس كورونا، وأعلن هذا الخبر العديد من أصدقاءه على رأسهم هيثم الفيل.



