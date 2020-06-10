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عاجل| بعد توقف ثلاثة أيام.. "النهار" تعلن عودة البث مرة أخرى

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:33 ص
تلفزيون النهار
تلفزيون النهار
الفجر
أعلنت شبكة تلفزيون النهار، عودة البث مرة أخرى، بعد توقف استمر لمدة ثلاثة أيام، بعد حل أزمة وقف المذيعات.

وكشفت الشبكة في بيان لها، أنها ستعيد بث برنامج "آخر النهار" مرة أخرى، بدءا من اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقالت الشبكة في بيانها إنها تابعت "الأحداث والجهود الصادقة المبذولة لحل أزمة وقف مذيعات الشبكة وبعد مرور ٤٨ ساعه بفضل الله وبفضل الجهود الصادقة من جميع المؤسسات الوطنية الموقره و من جميع الأشخاص وبعد حل الازمه وقيام شبكة تليفزيون النهار بأتخاذ واتباع كافة الاجراءات التنظيمية المحددة من قبل مؤسسات الدولة".

وصرح مجلس إدارة شبكة تلفزيون النهار أن النهار ستعاود البث مره أخرى بعد توقف دام ثلاثة أيام وأنها ستعيد بث برنامج "آخر النهار" على الهواء مباشرة اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق ١٠/ يونيو في الساعة الثامنة كما سيتم بدء إذاعة جميع برامج القناة تباعًا اعتبارا من الخميس الموافق١١/يونيو ٢٠٢٠".

وأكدت الشبكة أنها دوما تسعى لأن تلتزم بالقوانين واللوائح والقرارات الصادره من مؤسسات الدولة، معربة عن شكرها لكل من ساعدها ودعهما وكل من ساهم في حل الأزمة خلال هذه المدة القصيرة كما تتوجه الشبكة بالشكر لجميع الجهات المعنية على تفهمها واستيعابها الموقف وتيسيير الأمور، معربة عن أمنيتها في أن يمد الله الشبكة والعاملين بها القوة والقدرة على الاستمرار في العمل و في خدمة الوطن والوفاء بالوعود والعهود وبكافة التزاماتنا تجاه الجميع".

وتابعت: "نرجوا أن نكون عند حسن ظن مشاهدينا الذين هم دائما منبع الإلهام والطاقة التي تتحرك به شبكة تليفزيون النهار ونعد مشاهدينا بالاستمرار فى العمل على تقديم محتوى يليق بمشاهدينا"، مضيفة: "حفظ الله الوطن ووفق بلادنا إلى الخير والأمان والنصر والاستقرار".
عاجل| بعد توقف ثلاثة أيام.. "النهار" تعلن عودة البث مرة أخرى
عاجل| بعد توقف ثلاثة أيام.. "النهار" تعلن عودة البث مرة أخرى

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