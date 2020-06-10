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يوسف الشريف في المركز الأول في استفتاء "الفجر" اليوم يليه عمرو عبد الجليل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر الفنان يوسف الشريف استفتاء "الفجر الفني"، ضمن أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 10 يونيو.

وجاء الفنان يوسف الشريف في المركز الأول، حيث حصد 227149 صوتًا، فيما جاء في المركز الثاني الفنان عمرو عبد الجليل.

يُذكر أن مسلسل "النهاية" تدور أحداثه، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف، الذي يعمل مهندسًا، التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.




وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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