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ّ"على أبواب الفتن" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم 10 يونيو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر البرنامج الديني "على أبواب الفتن" للداعية مصطفى حسني في استفتاء الفجر الفني المركز الأول كأفضل برنامج ديني اليوم الاربعاء الموافق 10 يونيو حيث حصد على 12160 صوت بمعدل 36.47%، ويليه برنامج "دعاء الأنبياء الذي حصد على 9825 بمعدل 29.47%.


يذكر أن برنامج "على أبواب الفتن" تم إذاعته على قناة ON E في تمام الساعة 6 مساءً، وتمت إعادته في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وعرض أيضًا على قناة الناس الساعة: 9:30 مساءً، وتمت إعادته في الساعات التالية: 4:30 صباحًا، و3:30 عصرًا.

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