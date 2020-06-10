أستاذ علم اجتماع: إقامة الأفراح في زمن الكورونا مرض نفسى

قالت الدكتورة عبلة البدري، أستاذ علم الاجتماع، إنه يجب اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن تفشى الجائحة أخرج "أفضل وأوحش"، ما في الإنسان.





وأوضحت "البدرى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم حالات التضامن والتفاني من قبل البعض من أجل الخروج من الجائحة، نجد آخرون يسيطر عليهم شعور الأنانية والاستهتار، لافتة إلى أن الأجيال الحالية لم تمر بجائحات عالمية ولذلك اعتياد البشرية على وباء كورونا سيأخذ بعض الوقت.





وعلقت أستاذ علم الاجتماع على إقامة البعض الأفراح فى ظل زمن الكورونا قائلة: "إنكار للواقع، وذلك مرض نفسي"، موضحة أن البعض يسيطر عليهم شعور الأنانية والاستهتار ولذلك يفضلون مصالحهم الخاصة والمظاهر على حساب حياتهم وحياة الآخرون.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



