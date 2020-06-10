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محمد سامي يتصدر استفتاء"الفجر الفني" اليوم كأفضل مخرج في رمضان

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر المخرج محمد سامي بمسلسل "البرنس"، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل مخرج في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 10 يونيو.

وجاء محمد سامي عن مسلسل "البرنس" في المركز الأول، حيث حصد 36244صوتًا، مايعادل33,15%، يليه ياسر سامي عن مسلسل "النهاية" الذي حصد على 30911 صوت.

قصة مسلسل "البرنس"
تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

أبطال "البرنس":

محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.

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