شاهد.. الكهرباء: برنامج القراءات الموحدة يضمن عدم وجود أخطاء بالفواتير

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث بالرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن برنامج القراءة الموحد للعدادات يضمن عدم وجود أخطاء فى فواتير الكهرباء.





ونوه "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأنـه تم تخفيض نسبة الزيادة السنوية الأسعار الكهرباء بسبب كورونا، مشيرا إلى أنه تم توجيه الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، لخدمة أهداف التنمية.





وأضاف أن من يتجاوز استهلاكه أكثر من 650 كيلووات سوف يتم محاسبته بشريحة جديدة، مشيرًا إلى أن رقم الخط الساخن لتقديم أى شكاوي بشأن أى قراءات خاطئة للعدادات هو 121.





وكان أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الإجراءات والقرارات المهمة التي تخص المواطن المصري، وخصوصا فى ظل أزمة كورونا المستجد، وهي كالتالي:

1_ زيادة نسبة أسعار الكهرباء إلى 19.1 %

2- تطوير السياسة الإعلامية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

3- إتباع تحقيق المصداقية في إيصال المعلومة للمواطنين.

4- نشر الإعلام ثقافة الوعي بين المواطنين، للحد من فيروس كورونا

5- نجاح الحكومة في عدد من التسويات لقضايا التحكيم، ووجود قضايا أخرى يتم التفاوض.

6- منازعات التحكيم المستقبلية يتم مراجعة صياغة العقود والاتفاقيات من قبل الإدارة العامة للتحكيم بوزارة العدل قبل توقيعها.

7- إلزام الجميع باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، وتحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

8- والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول دور المحاكم للجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.

9- إجراء تعقيم وتطهير يومي للقاعات وأماكن انعقاد الجلسات بصفة دورية.

10- توقيع على 3 اتفاقيات تمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجالي الصرف الصحي والنقل بقيمة اجمالية تبلغ 122.7 مليون يورو.

11-اتفاقية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو.

12-اتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو.

13-اتفاق التعاون بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو.

14- منح تيسيرات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات.

15-إنهاء قبول طلبات المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي في ٣٠ يونية ٢٠٢٠.