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طقس الأربعاء| موجة حارة تبدأ خلال ساعات.. وتحذير مهم من الأرصاد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على االقاهرة الكبرى والوجه البحري مصحوبة بالرياح معتدلة على معظم الأنحاء نشطة على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

تحذير مهم من هيئة الأرصاد
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة 3621
شبين الكوم3620
طنطا3620
دمنهور3320
الإسكندرية3122
بلطيم3021
مطروح2520
السلوم3021
سيوة3823
بورسعيد 2922
دمياط 2721
الزقازيق3621
الإسماعيلية3621
السويس3621
العريش3120
رفح2919
رأس سدر3221
نخل3221
نويبع3524
طابا3219
كاترين3217
الطور3022
شرم الشيخ3725
الغردقة3826
مرسى علم3524
الفيوم3821
المنيا3822
أسيوط3922
سوهاج4024
قنا4126
الأقصر4227
أسوان4229
أبوسمبل4127
الوادي الجديد4125
شلاتين3724
أبورماد3324
حلايب3327
رأس حدربة3725
طقس الأربعاء| موجة حارة تبدأ خلال ساعات.. وتحذير مهم من الأرصاد
طقس الأربعاء| موجة حارة تبدأ خلال ساعات.. وتحذير مهم من الأرصاد

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