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تعليق ناري من خالد أبوبكر على تراشق قناتي الأهلي والزمالك (فيديو)
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:37 ص
أمنية فوزي
علق الإعلامي خالد أبوبكر، على التراشق الذي تم بين قناتي الأهلي والزمالك، قائلًا: "الأهلي والزمالك كل واحد مطلع قناته عشان يشتموا بعض، من سيوقف هذه المهزلة؟ لا بد من حل ولا يصح أن نرى هذه المشاكل والتراشقات بين الناديين الأكبر فى الوطن العربي وإفريقيا، اللهم بلغت اللهم فاشهد".
وتابع "أبوبكر"، خلال تقديم برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "أون إي": "هختار ألفاظي بدقة وهمسك أعصابي، لكن ما حدث كان أمرًا سخيفًا من حالة التراشق بين القناتين".
واستكمل الإعلامي: "الناس بتسأل هي الدولة فين من الكلام ده؟، أرجوكم شوفلنا حل، وهنا أدافع عن مكرم محمد أحمد لأنه اشتكى كثيرًا من القناتين وطاله ما طاله، وأرى أنه مجني عليه في بعض الأمور، ولا بد من إيقاف هذه المهزلة".
وكان إبراهيم المنيسي، الإعلامي بقناة الأهلي، قد كذب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن تواجد 3 أعضاء داخل مجلس الاهلي رفضوا البيان الأخير بشأن قراراته ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
واتخذ الأهلي عدة قرارات أبرزها رفع إسم آل الشيخ من الرئاسة الفخرية للنادي، بالإضافة لمخاطبة وزارة الرياضة لرد كل الهدايا التي قدمها للأهلي وتم وضعها في خزينة النادي.
وقال المنيسي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أخينا المحامي إياه بيقولك كان فيه 3 من مجلس الادارة رافضين البيان الاخير للنادي، طب إيه رأيك بقي ان الأجتماع الأخير قبل اصدار البيان كان مصور وجميع أعضاء المجلس كانوا حاضرين واعلنوا موافقتهم بالصوت والصورة".
وأضاف: "لما النادي الأهلي يعقد اجتماع بخصوص رئيس شرفي يطلع الاستاذ مرتضي ويقول لو أنا كداب قول إني كداب لا محضر الجلسة بيقول انك كداب"
وزاد: "أنت أعطيت لنفسك الحق تسأل عن اجتماعات مجلس الأهلي، كيف يتم عقد اجتماعات لمدة سنة ونصف بدون هانى زادة وهو حتى الآن لسه موجود فى النادي، مرتضى منصور دخل مجلس إدارة الزمالك بالتسعينات بدلا من فايز الزمر ومحمود معروف بعد اقصائهم بحكم قضائى بسبب تغيبهم عن حضور جلسات الاجتماعات.. طيب هانى زادة غاب سنة ونصف عن الاجتماعات لما كان برة مصر، ايه اللي حصل له دلوقتي" !.
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