تعليق ناري من خالد أبوبكر على تراشق قناتي الأهلي والزمالك (فيديو)

علق الإعلامي خالد أبوبكر، على التراشق الذي تم بين قناتي الأهلي والزمالك، قائلًا: "الأهلي والزمالك كل واحد مطلع قناته عشان يشتموا بعض، من سيوقف هذه المهزلة؟ لا بد من حل ولا يصح أن نرى هذه المشاكل والتراشقات بين الناديين الأكبر فى الوطن العربي وإفريقيا، اللهم بلغت اللهم فاشهد".









وتابع "أبوبكر"، خلال تقديم برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "أون إي": "هختار ألفاظي بدقة وهمسك أعصابي، لكن ما حدث كان أمرًا سخيفًا من حالة التراشق بين القناتين".





واستكمل الإعلامي: "الناس بتسأل هي الدولة فين من الكلام ده؟، أرجوكم شوفلنا حل، وهنا أدافع عن مكرم محمد أحمد لأنه اشتكى كثيرًا من القناتين وطاله ما طاله، وأرى أنه مجني عليه في بعض الأمور، ولا بد من إيقاف هذه المهزلة".





وكان إبراهيم المنيسي، الإعلامي بقناة الأهلي، قد كذب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن تواجد 3 أعضاء داخل مجلس الاهلي رفضوا البيان الأخير بشأن قراراته ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.





واتخذ الأهلي عدة قرارات أبرزها رفع إسم آل الشيخ من الرئاسة الفخرية للنادي، بالإضافة لمخاطبة وزارة الرياضة لرد كل الهدايا التي قدمها للأهلي وتم وضعها في خزينة النادي.





وقال المنيسي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أخينا المحامي إياه بيقولك كان فيه 3 من مجلس الادارة رافضين البيان الاخير للنادي، طب إيه رأيك بقي ان الأجتماع الأخير قبل اصدار البيان كان مصور وجميع أعضاء المجلس كانوا حاضرين واعلنوا موافقتهم بالصوت والصورة".