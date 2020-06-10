Advertisements
بالفيديو.. لاعبات كرة اليد يطالبون بالمساواة مع الرجال في تكوين منتخب وصياغة عقود إحترافية
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:01 ص
أحمد عبده
ناشد عدد من لاعبات كرة اليد فى عدد من الأندية المصرية والمحترفين خارجياً، وزارة الشباب والرياضة، وةالاتحاد المصري لكرة اليد، بضرورة تكوين منتخب أول للسيدات خلال الفترة المقبلة .
وشن أبرز نجوم اللعبة في مصر وفي مقدمتهم رحاب جمعة المحترفة في الدوري الفرنسي لكرة اليد، ولمى وشهد الشواربى لاعبتا النادى الأهلى، حملة على السوشيال ميديا طالبوا فيها المسؤولين بمساعدتهم في تكوين منتخب للحفاظ على حقوقهم، بالإضافة الى اجبار الأندية على صياغة عقود احترافيه لهم.
وشدد اللاعبات على تحقيق المساواة مع منتخبات الرجال والشباب دون تفرقة بين رجال وسيدات فى كرة اليد المصرية، بعدما شهدت الفترة الماضية عدم الاهتمام بمنتخب شابات مواليد 98.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، قام بإلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضى، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.
وعلى الرغم من الظلم الواقع عليهم حقق هؤلاء اللاعبات العديد من الإنجازات منها:-
- حصل منتخب ٩٨ علي مركز ثالث بحر متوسط ٢٠١٥ ، أول أفريقيا ٢٠١٥ ، تاسع عالم ٢٠١٦، تاني أفريقيا ٢٠١٧ .
- ملك شاهين لاعبة نادي الشمس خدت أحسن وينج يمين في بطولة إفريقيا
- ياسمين وحيد لاعبة النادي الأهلي حصلت علي لقب رجل المبارة مرتين في كأس العالم
- شيماء الوزيري باك ليفت الشمس خدت لقب رجل المباراة مرة في كأس العالم
- مريم الشوربجي لاعبة الأهلي حصلت علي لقب رجل المباراة .
- ملك شاهين لاعبة نادي الشمس حصلت علي ثلاث مرات لقب رجل المباراة وبعد الإحصائيات لملك شاهين فهي المركز السابع من هدافين العالم .