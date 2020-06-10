بالفيديو.. لاعبات كرة اليد يطالبون بالمساواة مع الرجال في تكوين منتخب وصياغة عقود إحترافية

ناشد عدد من لاعبات كرة اليد فى عدد من الأندية المصرية والمحترفين خارجياً، وزارة الشباب والرياضة، وةالاتحاد المصري لكرة اليد، بضرورة تكوين منتخب أول للسيدات خلال الفترة المقبلة .



