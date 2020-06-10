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وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل التعاون مع "أمازون"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:31 ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم توقيع عقد مع أمازون لتدريب 500 موظف بقطاع الاتصالات.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on e"، أن إن قطاع الاتصالات له مستقبل واعد بعد انتهاء أزمة كورونا، فالعالم لن يعود لسابق عهده بعد انتهاء الأزمة، وهذا الأمر له نتائج محمودة، ويصب في صالح التعليم من عند بعد، والعمل وعقد الاجتماع عن بعد.
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وأوضح وزير الاتصالات أن هذه التداعيات ستساهم في خفض كلفة التعليم والتدريب والسفر، واختصار أكثر للوقت، والاجتماعات تسير بشكل أكثر كفاءة وفعالية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة المعلوماتية اللازمة للعام الدراسي الجديد.

في سياق آخر، نشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيديوجراف عن طريقة استخدام خدمة نقل الأرقام لمشتركي المحمول مع الاحتفاظ بالرقم نفسه، التي أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات عن إجراءات جديدة لتسهيلها، في مؤتمر صحفي بحضور المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز.

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المواطن من حقه الاختيار وتحويل خطه لشركة المحمول التي يفضلها بالرقم نفسه خلال 24 ساعة فقط، ومجانًا.

كيفية تحويل الخط بالرقم نفسه:
- التأكد من مرور 4 أشهر من ملكيتك واستخدامك لرقم هاتفك المحمول
- التوجه لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة الجديدة وتقديم الرقم القومي الخاص بك، وملء طلب النقل مرفق معه صورة من إثبات الشخصية

-ستستلم شريحة جديدة

-لا تنسى الاطلاع على شروط عمل الشركة الجديدة 

- بعد مرور يوم عمل من تاريخ تقديمك للطلب ستصل لك رسالة على الهاتف تفيد بقبول الطلب وتفعيل الشريحة الجديدة 

-إذا كنت على نظام الفاتورة تأكد من سداد آخر فاتورة مستحقة، أما نظام الكارت فتأكد من استخدام كل رصيك لعدم خسارته بمجرد الانتقال للشركة الجديدة

-في حالة رفض الطلب ستبلغك الشركة بسبب الرفض ويمكنك تصحيحه والتقديم مرة أخرى 

- في حالة الرغبة في إلغاء طلب النقل يمكن التوجه لمركز خدمة عملاء الشركة وملء طلب للإلغاء مع إثبات الشخصية بشرط ألا تكون قد تمت عملية النقل 

-في حالة وجود أي مشكلة في نقل رقمك تواصل مع الشركة التي تريد الانتقال لها وفي حالة عدم حل المشكلة تواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155

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