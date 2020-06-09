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للمرة الأولي.. "الكنوجرس" يعين أمريكي من أصل أفريقي قائدًا لسلاح الجو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:56 م
الجنرال تشارلز براون جونيور
الجنرال تشارلز براون جونيور
وكالات

قرر مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، مساء اليوم الثلاثاء، تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور، كأول أمريكي من أصل أفريقي يرأس فرعاً بالجيش الأمريكي بالزي الرسمي، بنسبة تصويت ساحقة بلغت 98%. 

وسيصبح "جونيور" رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية في وقت هزت فيه البلاد احتجاجات شديدة بشأن العرق والتمييز، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأصدر جونيور، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو عن وفاة جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة، وتحدث عن الشعور "بالعيش في عالمين"، وعن الانقسامات في الولايات المتحدة بين البيض والسود، والملاحة عبر الحدود.

وقال: إن الولايات المتحدة فشلت دائما في ضمان المساواة للجميع، على النحو المحدد في الدستور، لافتاً إلى أنه "تعرض للعنصرية أثناء خدمته في القوات المسلحة".

وفي وقت سابق من اليوم، شيع المئات في أجواء تشحنها مشاعر الغضب والحزن في مدينة هيوستن في تكساس جثمان "فلويد" الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض، وفجّرت وفاته موجة غضب ضد "العنصرية"، ودفن بعد نقل جثمانه من منزله في عربة تجرها الخيول إلى جوار والدته. 

وارتدى المشيعون قمصانًا عليها صورة فلويد أو عبارة "لا أستطيع التنفس"، العبارة التي صرخ بها مرارًا أثناء تكبيله من قبل ضابط الشرطة، وانتظروا لحمل جسد فلويد، الذي كان مرتديا حلة بنية ومستلقيا في نعش مفتوح باللون الذهبي. 

وجرى يوم أمس الإثنين، تكريم ذكرى فلويد البالغ من العمر 46 عاما في مدينة هيوستن التي عاش فيها فترة طويلة، ونشأ "فلويد" في هيوستن وتحديدا في حي "ذا ثيرد وارد"، الذي يعتبر مجتمع الأفارقة الأمريكيين في المدينة، وعاش سنوات مراهقته في هيوستن؛ حيث لعب كرة القدم الأمريكية في بطولة ولاية تكساس عام 1992. 

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