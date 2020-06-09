شرط وحيد من كارتيرون لتجديد عقده مع الزمالك

يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم تجديد تعاقده مع المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة القادمة للإستمرار في قيادة القلعة البيضاء.



وكان كارتيرون قد حقق نجاحات مع الزمالك بالتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.





وكشف الإعلامي محمد فاروق، شروط الفرنسي باتريس كارتيرون، لتجديد عقده مع فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.









وقال قاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " كارتيرون ربط تجديد تعاقده مع الزمالك، باستمرار طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي لاعبي وسط الزمالك بالإضافة للمغربي أشرف بن شرقي".



