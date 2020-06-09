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بتول عرفة تتعاون مع كارول سماحة للمرة الأولى في Bon voyage

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:49 م
بتول عرفة
بتول عرفة
الفجر الفني

تستعد المخرجة بتول عرفة لتصوير كليب المطربة اللبنانية كارول سماحة الجديد Bon voyage، والذي يعد التعاون الأول بين كارول وشركة لايف ستايلز استوديوز وأيضاً بين بتول والشركة.

 

وأعربت عرفة عن سعادتها العارمة للتعاون مع سماحة للمرة الاولى ، لايمانها بقوة أداء سماحة ومدى قربها من الجمهور العربي .

 

وأضافت في تصريحات صحفية انها متحمسة للعمل مع شركة الانتاج لتقديرها المحتوي الفني الحقيقي ، وتنفيذها للافكار الجيدة ، وبحثها عن الاكثر تميزاً، والذي يليق بالجمهور العربي ، وهو ما تطمح فيه بأعمالها.

 

وقد نشرت  بتول عرفه  تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: " هذا العمل عزيز جداً على قلبى، لأنه إن شاء الله أول تعاون بينى وبين شركة محترمة جدا بحجم شركة لايف ستايلز ستوديوز، وكمان لأنه مع صديقتي العزيز، النجمة كارول سماحه اللى قبل مانكون أصحاب أو نشتغل مع بعض أنا بعشق صوتها وفنها، ربنا يكرمنا ويكتب لنا الخير".

 

لترد عليها كارول سماحة عبر تويتر: " حبيبتي بتول، صديقة طيبة و عزيزة على قلبي من زمان..مخرجة مجنونة وموهوبة!! انا كتير سعيدة بالتعامل الأول مع بعض..وطبعا الشكر الأكبر للايف ستايلز ستوديوز، اللي حبت تقدم رؤية جديدة  ومختلفة".

 

وكانت بتول عرفة قد قدمت خلال السنوات الأخيرة عدة تجارب ناجحة في مجال الفيديو كليب، لعدد من المطربية منهم نانسي عجرم في أغنية "راجل ابن راجل"، وخالد سليم وأنوشكار في أغنية "عصر جديد"، ومصطفى حجاج في كليب "اعمل الصح"، إلى جانب أوبريت "هي دي مصر" لعدد كبير من النجوم، بجانب تجربتها في الدراما التيفزيونية من خلال مسلسل "أريد رجلاً" بطولة إياد نصار وأحمد عبد العزيز وسهير المرشدي، والذي حقق نجاحاً كبيراً.

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