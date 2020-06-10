سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 10-6-2020

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بعد أن تراجع على مدار يومين متتالين مع ترقب تسلم مصر قيمة الاتفاق المالي الجديد من صندوق النقد الدولي البالغ 5.2 مليار دولار والمتوقع له نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.













وقال متعاملون في سوق الصرف إن سعر العملة الأمريكية خسر ما بين قرش إلى 3 قروش اليوم بالبنوك حتى تعاملات منتصف أمس الثلاثاء.





وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري تراجع سعر شراء الدولار بمقدار قرش واحد عن إغلاقه أمس الأول ليصل إلى 16.12 مقابل 16.22 جنيه للبيع.

















وقال محمد رشدي الخبير الاقتصادي إن الدولار سيتحرك بوتيرة بطيئة خلال الفترة المقبلة مع الميل للنزول, مع قرب حصول مصر على قيمة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي, متوقعا تسجيل الدولار مستوى دون 16 جنيها قبل نهاية هذا الشهر.





وأضاف أن بعض المضاربين حاولوا خلق سوق موازية للدولار من جديد خلال الفترة الماضية لكن ذلك أدى إلى خسائر كبيرة للكثيرين خاصة من الافراد الذين ساروا على دربهم مشيرا إلى أن عروض البيع على الدولار من الأفراد تضاعفت خلال أخر يومين دون أن يقابل ذلك قوة شرائية حقيقية.













سعر صرف الدولار في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.









سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع .





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك البركة إلى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع .





سعر الدولار في بنك التجاري الدولي 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع .





سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع .









أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



