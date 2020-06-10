محافظ كفر الشيخ عن إقامة حفل زفاف: أمر غير مقبول

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن المواطنين في المحافظة ملتزمون بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن هناك وعى شديد من قبل المواطن تجاه الوباء.





وأوضح "نورالدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن المواطنين يستجيون بوعى شديد مع الإجراءات الوقاية ولكن هناك البعض لا يلتزم"، موضحًا أن بعض المواطنين يقدمون على إقامة الأفراح بالمخالفة للإجراءات الوقائية ولكن الأجهزة التنفيذية لا تترك هذه المخالفات تتم وتتبع الإجراءات القانونية حيالها بشكل فورى وعاجل.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأهالي التي تقيم حفلات زفاف (الأفراح) يغامرون بحياة أسرهم وذويهم ومن يشاركهم، وهذا أمر غير مقبول، متسائلًا: "لماذا تجبر الدولة على هدم فرحتك ولماذا لا نفرح دون أن نخالف الإجراءات الصحية".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



