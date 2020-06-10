بعد حسم دور بطولة "خالد بن الوليد" لياسر جلال.. رسالة نبيل الحلفاوي لعمرو يوسف













وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لكل من عمرو يوسف وياسر جلال بعدما ظهرا في فيديو يعلنان خلالها عن حسم دور بطولة مسلسل "خالد بن الوليد" لياسر جلال.وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الشهير "تويتر": "حتى لا يتحسر البعض على أخلاق وتقاليد الزمن الجميل.. ما زالت وستظل بإذن الله.وتابع: "تحية للزميلين المحترمين ياسر جلال وعمرو يوسف".. ليرد عليه عمرو يوسف، كاتبا: "شكراً يا قبطان علي كلامك الحلو وعلي دعمك المستمر".يشار إلى أن "سيف الله" مسلسل ديني مأخوذ من عبقرية خالد للكاتب الراحل عباس محمود العقاد.ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ياسر جلال ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.