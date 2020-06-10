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محمد خميس لـ"الفجر الفني": قدمت حالة مختلفة للجمهور في "سكر زيادة" ولم أتمالك نفسي بعد انتهاء التصوير

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أعرب الفنان محمد خميس عن سعادته بنجاح مشاركته في المسلسل الرمضاني سكر زيادة وهو من بطولة النجمات نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

وقال محمد خميس في تصريح خاص للفجر الفني "في البداية كنت بستبعد أني اشارك بالمسلسل، وهذا العمل لفت انتباه الجميع قبل بدء الماراثون الرمضاني، وكنت أستبعد مشاركتي به لأن تصويره كان في لبنان واعتقدت أنه صعب بسبب الأحداث هناك ولكن فوجئت بأن صناع العمل تواصلوا معي للمشاركة وبالفعل توجهت إلى هناك ولاسيما وأنني متحمس للعمل مع المخرج وائل إحسان.


وأضاف: كواليس التصوير كانت أكثر من رائعة، بحضور النجمات هالة فاخر ونادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد، والفنانة لقاء الخميسي فنانة مميزة والعمل معها ممتعًا وهي فاهمة بتعمل ايه، وفريق العمل اللبناني كان لطيف للغاية ومتعاون.

وتابع "واجهتني صعوبات في تجسيد الشخصية لأنها تطلبت الكثير من المشاعر وبعد انتهائي من التصوير لم اتمالك نفسي من الانهيار".

وعن ردود فعل الجمهور على شخصيته في سكر زيادة، كشف خميس "سعدت جدًا بمحبة الجمهور لدوري في العمل، لأنهم متعودين على تقديمي لشخصيات شريرة حتى في الأعمال الكوميدية، ولكن سكر زيادة اختلف الأمر وكان الدور رومانسي وأعجبهم.

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