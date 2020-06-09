Advertisements

حقيقة تعدى نجل شقيق برلماني على ضابط شرطة بالفيوم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:37 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو بعنوان (نجل شقيق عضو مجلس نواب يتعدى على ضابط شرطة أمام أعين الناس).

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تبين حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة سنورس بالفيوم، بين عامل وآخرين (طرف أول) ومزارع وآخرين (طرف ثانى) وإصابة العامل بكدمات متفرقة.

بداية الواقعة، أنه أثناء قيام أحد الضباط وأمين شرطة من قوة المركز، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" تنامى إلى سمعه المشاجرة وتوجه لمكان الواقعة وقام بفضها والفصل بين طرفيها بمشاركة الأهالى من بينهم (إبن شقيق عضو مجلس النواب) والذى قام بالتعدى بالسب على طرفى المشاجرة للفصل بينهما والحيلولة دون إشتباكهما، وبسؤال الضابط وأمين الشرطة قررا بعدم قيام أيًا من المتواجدين بالتعدى عليهما، كما أن تحريات الجهات الأمنية توصلت إلى عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.


وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").


وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاجرة فيس بوك فيديو بوابة الفجر الداخلية

أخبار تهمك

مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن ضم نجم الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

جناح الأهلي يقترب من هذا الدوري في الصيف

منذ أقل من ساعتين

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقته الصيفية الأولى

منذ نصف ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة تكشف نسبة التعافي باستخدام بلازما الدم

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين لاتجارهما في النقد الأجنبي وبحوزتهما عملات محلية وأجنبية

ضبط 18 طن دقيق بلدي بحوزة سائقين في كفرالشيخ

ضبط تشكيل عصابي لسرقته سيارة محملة بماشية في أسيوط

"الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

بقيمة 43.4 مليون جنيه.. ضبط 3 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة

ضبط موظف بريد اختلس 216 ألف جنيه من حساب عميل بأسيوط

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

07:39 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

08:55 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن