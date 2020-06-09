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الزمالك يقترب من حسم صفقته الصيفية الأولى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:35 م
الزمالك
الزمالك
محمد جمال

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم موقفه من الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين، بالإضافة إلى موقف المعارين خلال الفترة القادمة. 

وكشف معز بوطار، الناقد الرياضي التونسي، أن الزمالك يتواصل بجدية خلال الفترة الحالية مع حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي.

وقال بوطار فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "حمزة المثلوثي ظهير أيمن مميز للغاية وهو ما يبحث عنه فريق الزمالك خلال الفترة الحالية بعد رحيل حمدي النقاز".
 
وأضاف: "الأيام القادمة ستشهد مفاوضات مكثفة وحاسمة بين الزمالك والصفاقسي للتعاقد مع المثلوثي، وهناك العديد من الأندية ترغب فى الحصول على خدماته".

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