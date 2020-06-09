فكرة أفيش.. "منيت شبابي" يوضح الحالة التي تعيشها أم كلثوم في الفيلم

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فكرة أفيش اليوم حول فيلم "منيت شبابي" قصة نشيد الأمل في هذه الفترة كانت الرموز النسائية المتصدرة في الفن أكثر قوة من المرحلة اللاحقة، وكانت أسماؤهن وصورهن تكفي لجذب الجمهور دون تقديم الكثير من التفاصيل عن الفيلم أو أبطاله أو حتى وضع البطلة فيه.



استحوذت صورة أم كلثوم، المرسومة واسمها ولقب "سيدة الغناء العربي في الشرق" على المساحة العظمى من الأفيش في مقابل صورة صغيرة لمن يرمز لقوة الشر التي تواجهها طوال الفيلم يحمل سلاحًا.



فيما يغلب اللون الأحمر على الأفيش، ليعكس قوة تتلاءم مع تصميم استحوذت عليه سيدة بحجم أم كلثوم، التي يظهر أسفل صورتها كتيب لنوتة موسيقية لتكتمل الحالة الخاصة بــ"الست" أمام جمهورها.



أما عن اللون الأحمر الطاغي مع المسدس الموجه صوب المشاهد، بأن الأحداث محفوفة بالإثارة، وهو ما نجح فيه المصمم "عبد الرحمن" في توصيل هذه الحالة.



نشيد الأمل بطولة أم كلثوم، زكي طليمات، ماري منيب، عباس فارس، استيفان روستي، حسن فايق، فؤاد شفيق، محمود السباع، عبد العزيز خليل، تأليف ادمون تويما، سيناريو وحوار وإخراج أحمد بدرخان.



تدور أحداث الفيلم حول يقوم إسماعيل بتطليق زوجته آمال، تاركًا إياها وحيدة لتقاسي مصاعب الحياة مع ابنتها سلوى، ويسوق لها القدر الطبيب عاصم الذي يعالج ابنتها، ويكتشف موهبة آمال المتميزة في الغناء، فيساعدها على أن تجد لنفسها عملًا لكي تستغل فيه موهبتها الفنية، ولكن المشكلة أن طليقها ما زال يلاحقها ولا يريد أن يتركها لحال سبيلها.



أول عرض لفيلم "منيت شبابي" عن قصة نشيد الأمل، يوم 11 يناير 1937، ومدته 25 دقيقة